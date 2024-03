Final Mulheres de Areia: saiba qual é o desfecho de Tonho da Lua na novela

Um dos maiores clássicos da teledramaturgia, 'Mulheres de Areia' entrou na reta final na faixa de reprises 'Edição Especial' da Globo. Nos próximos dias o público verá o desfecho de Tonho da Lua (Marcos Frota), o escultor que passou toda a trama apaixonado por Ruth (Glória Pires).

Qual o final de Tonho da Lua?

Ao longo de toda a história, o personagem esteve ao lado de Alzira (Giovanna Gold), que o ama profundamente. Mas, os dois não ficam juntos no final da trama, o que deixa a mocinha desolada.

No último capítulo, Tonho fica triste ao ver Ruth reconciliando com Marcos (Guilherme Fontes). Com o coração partido, o personagem vê uma luz de esperança ao ver o circo passar pela cidade.