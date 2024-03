Mulheres de Areia: Saiba qual é o final das gêmeas Ruth e Raquel

Nas últimas cenas da novela, Raquel será perseguida por César (Henri Pagnoncelli) pela estrada. A vilã perderá o controle do carro e cairá em uma ribanceira. O veículo explode com a tensão do impacto, causando a morte da filha de Isaura (Laura Cardoso).

Inclusive, é a matriarca a responsável por contar para Ruth que foi Raquel quem armou um plano para separá-la de Marcos.

A personagem explica que a vilã drogou Marcos e deitou-se ao lado dele para Ruth acreditar que os dois dormiram juntos. Após a verdade vir à tona, os dois se reconciliam e vivem o final feliz que merecem.