Não merecia? Fãs de Raquel reprovam desfecho da vilã em 'Mulheres de Areia'

Apesar de ser uma trama de 1993, fãs da novela reprovaram o final da malvada nas redes sociais. "Acho super injusto até hoje o desgraçado do César não ter morrido também, ele foi tão maldito quanto Raquel e Virgílio", escreveu uma telespectadora no X (antigo Twitter). "Olha a morte da coitada juro, esse César pensa que tem moral pra cobrar algo de alguém?", disse uma segunda.

O público confirmou que vai sentir falta de Raquel. "A Raquel era o cão, mas vou sentir falta da diva nas minhas tardes", escreveu um fã.

Além disso, os telespectadores também reclamaram da dobradinha da faixa Edição Especial. Com a estreia de "Cheias de Charme" e a última semana de "Mulheres de Areia" dividindo o horário, as duas novelas tiveram curta duração. "Essa dobradinha é desnecessária e prejudica as duas novelas. Cheias de Charme teve um micro capítulo e em Mulheres de Areia cortaram um flashback da Malu relembrando com carinho do Virgilio", analisou um usuário da rede social.

Acho super injusto até hoje o desgraçado do César não ter morrido também, ele foi tão maldito quanto Raquel e Virgílio.



GLÓRIA PIRES FOI INCRÍVEL DO COMEÇO AO FIM!!! #MulheresDeAreia pic.twitter.com/36w9fLwmiZ -- Filomena Ferreto ???? (@leocastromj1) March 11, 2024

olha a morte da coitada juro, esse César pensa que tem moral pra cobrar algo de alguém? devia ter morrido junto com o Virgílio essa porra #MulheresdeAreia pic.twitter.com/ZcQ0q110Yb -- nao sou eu ani (@itsnotmeanii) March 11, 2024