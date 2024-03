As Empreguetes estão de volta; relembre personagens de 'Cheias de Charme'

Humberto (Rodrigo Pandolfo) - Braço direito de Ernesto no escritório de advocacia. Casa-se com Ariela, filha do patrão, com quem tem um filho.

Conrado (Jonatas Faro) - Filho do milionário Otto Werneck (Leopoldo Pacheco) que é alvo do interesse de Isadora. Envolve-se com Cida no decorrer da história.

Otto (Leopoldo Pacheco) - Dono da Construtora Amaro Werneck e pai de Conrado. Mora em Curitiba, mas vai até o Rio de Janeiro com frequência visitar o filho. Se apaixona por Penha.

Máslova (Aracy Balabanian) - Avó de Conrado e sogra de Otto. Interesseira, odeia o genro que não proporciona a vida de luxos que ela queria. Vive da mesada do neto.

Conrado (Jonatas Faro) e Máslova (Aracy Balabanian) em 'Cheias de Charme' Imagem: Reprodução/Globo

Núcleo da vilã

Chayene (Cláudia Abreu) - Vilã que quer acabar com a carreira das Empreguetes. É a Rainha do Eletroforró, mas vê sua fama ser ofuscada com o surgimento do grupo musical das empregadas domésticas.