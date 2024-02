Alicia esconde segredo ao comer bolinhos em 'Fuzuê'

No capítulo de sábado (24), da novela "Fuzuê" (Globo), Cata Ouro ajuda Luna a encontrar todas as caixas com as biojoias. Alícia experimenta os bolinhos de Domingos e Gláucia, sem contar que é jurada do concurso que eles estão participando.

Rui alerta César da operação contra Silvestre. Rebeca avisa a Miguel que a Conde de Montebello pode estar envolvida no esquema do contrabando.

Miguel e Rebeca alertam Bebel sobre César. Heitor renuncia ao cargo de deputado, e Preciosa se desespera. Jefinho despreza Selena.