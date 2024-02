Após pedido de Rebeca, Miguel se coloca em risco em 'Fuzuê'

Ela pede que Miguel coloque uma escuta no quarto de César Montebello (Leopoldo Pacheco). "Como eu posso ajudar?", pergunta ele. "Você topa plantar uma escuta no hotel do César?", questiona a mulher.

Correndo risco de ser descoberto pelo vilão, o filho de Nero (Edson Celulari) vai ao seu encontro. "Você me pegou de saída. Tenho um compromisso urgente", conta o pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

O advogado insiste e consegue cumprir sua missão. "Vai ser rápido. Eu quero falar com você...sobre o testamento da Maria", diz ele, entrando no quarto do bandido e colocando a escuta.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.