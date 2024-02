Heitor cai para trás com atitude surpreendente de Preciosa em 'Fuzuê'

No capítulo de quinta (22), da novela "Fuzuê" (Globo), Barreto leva Merreca para a delegacia. Heitor pede a ajuda de Fiel com as notícias nas redes sociais.

Pascoal fica satisfeito com a denúncia contra Heitor. Preciosa defende Heitor diante da imprensa, e ele se surpreende. Alícia entrevista Mercedes e Lampião. Jefinho, Selena e Soraya fazem uma linda apresentação na TV. Luna fala com Merreca na delegacia.

Rebeca convida Miguel para fazer uma consultoria em sua investigação. Silvestre e Rui pressionam César a manter o fornecimento de pedras preciosas para o contrabando.