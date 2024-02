Quem é o pai do filho de Soraya em 'Fuzuê'?

No capítulo de segunda (19), da novela "Fuzuê" (Globo), Soraya (Heslaine Vieira) fez um teste de gravidez e o resultado foi positivo.

Afinal, quem é o pai do filho de Soraya? Nos próximos capítulos, ela revela para Luna (Giovana Cordeiro) que não sabe a verdade sobre a paternidade do bebê: "Errei! Nem achei que tinha errado, mas, errei. Com o Merreca eu me deixei levar pelo momento mesmo. Com o Francisco, teve um dia que desconfiei que a camisinha estava furada, mas eu calculei errado e nem liguei de tomar pílula do dia seguinte. Ai, que vergonha..."