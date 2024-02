Após presenciar acidente, Cata Ouro mata charada em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (20), da novela "Fuzuê" (Globo), Merreca solicita uma ambulância para socorrer Julião, e Cata Ouro presencia. Soraya entra em desespero com o resultado do teste de gravidez.

Miguel comenta com Alícia sobre o encontro marcado com Rebeca. Rui avisa a César sobre um problema no esquema de contrabando de pedras preciosas. Cata Ouro relata a Cecília ter visto Julião se acidentar.

Merreca propõe a Soraya que fuja com ele. Julião confessa a Luna todos os seus delitos. Heitor decide visitar Pascoal. Preciosa fica abalada ao saber de Julião.