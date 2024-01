Atores de 'Terra e Paixão' passam bastão aos de 'Renascer' no Domingão

Quem são os atores presentes? Eliane Giardini, Barbara Reis e Diego Martins, de "Terra e Paixão"; Marcos Palmeira, Juliana Paes, Humberto Carrão, Juan Paiva, Xamã, Duda Santos, Theresa Fonseca e Jackson Antunes, de "Renascer".

As cantoras baianas Luedji Luna e Xênia França também participam e cantam a versão repaginada de "Lua Soberana", que fizeram para a abertura de "Renascer".

No "Acredite em Quem Quiser", Eliane Giardini e Barbara Reis jogam com Diogo Defante, Dona Déa Lúcia e Lívia Andrade. O programa ainda tem uma nova disputa no 'The Wall', com os jogadores Rhaul e Dalci, de Arinos (MG).

Veja fotos:

Barbara Reis e Eliane Giardini no Domingão com Huck Imagem: Globo/Léo Rosario

Xamã e Jackson Antunes no Domingão com Huck Imagem: Globo/Léo Rosario

Juliana Paes e Duda Santos no Domingão com Huck Imagem: Globo/Léo Rosario