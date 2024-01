Aline e Caio se casam no último capítulo de 'Terra e Paixão'; veja fotos

Cenas do último capítulo de 'Terra e Paixão' Imagem: Divulgação/Globo

Aline entra na igreja com a gravidez avançada. Isso se dá porque o casamento acontece após uma passagem de tempo na novela, que ocorre no capítulo de quarta (17).

Caio (Cauâ Reymond) e Aline (Barbara Reis) em 'Terra e Paixão' Imagem: Divulgação/Globo

Antes de se casarem, o casal fica sabendo que as terras da protagonista não têm um número tão grande de diamantes, como todos imaginavam. Vinícius (Paulo Rocha) faz um estudo aprofundado no local e aconselha a moça a não perder mais tempo com o assunto.

Jussara (Tatiana Tiburcio), Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) em 'Terra e Paixão' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.