Maria Lina pede para deixarem umbigo 'em paz': 'Não me incomodo mais'

Maria Lina, 25, pediu para deixarem o seu umbigo em paz. Em uma rede social, a influenciadora digital afirmou que já fez um procedimento estético.

O que aconteceu

Em um desabafo nesta quarta-feira, no Instagram, a influenciadora digital mostrou o umbigo e relatou sobre ele estar assim. "Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês: fiquei com um umbigo diferente após a gravidez, ele ficou assim mais para fora e eu não me incomodo mais!", começou ela.

Maria Lina relatou que já fez um procedimento no umbigo e destacou que hoje, ama seu umbigo mesmo assim.