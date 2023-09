Romance azedou? Kelvin cobra Ramiro por morte de Daniel em 'Terra e Paixão'

A prisão de Sidney (Paulo Roque) colocará uma pulga atrás da orelha de Kelvin (Diego Martins) em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. O cantor notará a tensão de Ramiro (Amaury Lorenzo) com a prisão do colega e cobrará do amado a verdade sobre o acidente que matou Daniel (Johnny Massaro).

Nas próximas cenas do folhetim, o ex-funcionário do Naitendei verá todos conversando sobre o motivo que teria levado a polícia a prender o capanga de Antônio (Tony Ramos). Contudo, Kelvin logo ligará os pontos e perguntará a verdade a Ramiro.