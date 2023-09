'Terra e Paixão': Amor entre Ramiro e Kelvin carrega a novela nas costas

Não é de hoje que o amor entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) vem carregando "Terra e Paixão" nas costas. No capítulo desta quinta (14), um novo momento fofo entre os dois amigos levou o público à loucura.

Na trama de Walcyr Carrasco, Kelvin fez sucesso ao se apresentar no desfile de Graça (Agatha Moreira) e chamou a atenção do empresário Frank (Ivo Gandra). Por isso, ele decidiu investir na carreira de cantor e aceitou fazer uma turnê internacional.

Chateado com a partida do amigo, Ramiro evitou ir na festa de despedida organizada para Kelvin, mas não resistiu e foi ao encontro de seu "Kevinho". O momento recheado de carinho e ternura fez os fãs do casal se empolgarem nas redes sociais.