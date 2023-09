Não jogo tudo no ventilador porque tenho filhos, desabafa Manoel Soares

Ele contou que após assistir Otaviano ficou mais nervoso. "Quando eu olho o amor e sexo, eu vejo o arco absurdo e o 300 e lá vai cacetada de grau que esse cidadão fazia no palco tocando piano, rebolando, nu, mordendo a bunda das pessoas. Eu falei 'Meu Deus do céu! Eu não tenho como competir com isso!". Eu tô falando sério. Começou a me dar uma taquicardia. A gente fá falando de umas 15 para as três da manhã".

Livro 'A Luta de Denis' é sobre 'cura de traumas'

Manoel Soares lançou seu terceiro livro, A Luta de Denis, na 40ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, e deu detalhes sobre inspiração para a história.

"A Luta de Denis foi uma tentativa de cometer um furto na minha infância e a tentativa que eu tive de tentar roubar uma caixa de ferramentas, que acabou ocasionando uma hecatombe de uma série de coisas na vida da minha família. Eu tento roubar aquela caixa de ferramentas porque minha mãe me obriga a devolver uma carteira que eu achei cheia de dinheiro".

O apresentador ainda contou qual o objetivo do livro. "É fazer com que os pais comecem a fazer uma análise da ética da família com os seus filhos. Não se discute ética. A gente fica discutindo o que certo e o que é errado, e certo e errado é extremamente relativo. Não se discute ética. Ética é ética. A intenção é fazer isso para que quando essa criança cresça ela tenha pelo menos repertório para tomar uma decisão baseada no que ela entendeu como ética".