Brinquedos sexuais, sexo anal, ménage: revelações 18+ de Gracyanne Barbosa

Sexo anal. Ao dizer que gostava bastante de sexo anal, mas que não fazia muito porque Belo não curtia, Gracyanne viralizou em 2015. A declaração foi dada em entrevista com o marido para o site Paparazzo, da Globo.

Desejo por sexo a três. Na mesma entrevista, Gracyanne confidenciou que um de seus fetiches era fazer sexo a três. No entanto, a musa afirmou que isso não seria possível. "Sexo a três. Tenho certeza que não vamos fazer. Belo fica bravo só de ouvir a ideia. E olha que eu já disse a ele que pode até ser com outra mulher", lamentou. Ela já tinha revelado essa fantasia em 2011, à revista Sexy, e contou que Belo não gostou de saber que a esposa tinha o desejo de ter mais uma pessoa na cama.

Belo e Gracyanne Barbosa gostam de brinquedos sexuais Imagem: Reprodução/Instagram

Sexo em lugares inusitados. Eles também contaram isso na entrevista e afirmaram já ter transado até mesmo no camarim de uma emissora. "Depois ficamos com medo de ter câmera", falou Gracy. A musa contou outra experiência do casal: "No banheiro de um avião, na ida de uma viagem para Paris. Eu provoco".

Sexo todo dia. A influenciadora fitness e o cantor são, em suas próprias palavras, "viciados em sexo" e transam "todos os dias". Quando o sexo não é presencial, devido à rotina de shows de Belo, eles fazem amor por telefone. As declarações foram dadas por Gracyanne ao Extra.