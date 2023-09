Castigo com o Ex? A Fazenda 15 tem Dani Winits e André Gonçalves cotados

Chico levantou ainda a possibilidade de André reencontrar uma de suas ex-companheiras no confinamento. "Estavam especulando que entraria a Danielle Winits, ex-mulher dele. Seria genial levar os dois!"

Yas também adorou a ideia de ver Winits e André lavando roupa suja na tela da Record. "Aí o Carelli ia barbarizar! Ele ia trazer o De Castigo com o Ex, que nada mais é do que o De Férias com o Ex sem que você possa ficar caminhando na praia. Você e teu ex carregando feno, dando comida pra vaca... É tudo o que a gente precisa!"

Chico: Larissa Manoela tem direito de lucrar após treta com pais

Larissa Manoela, 22, causou polêmica ao protagonizar um comercial da lanchonete Burger King, no qual faz uma referência bem humorada ao conflito com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que teriam se apropriado indevidamente do patrimônio da filha.

Chico Barney elogiou a iniciativa da atriz. "Está claro que os dias de lutas estão cada vez mais parecidos com os dias de glória. Durante muito tempo, todo mundo faturava em cima da tragédia alheia - menos a própria pessoa. Agora, a Larissa Manoela pode também fazer dinheiro em cima das coisas nem tão agradáveis que estavam lhe acontecendo."