Ex-BBB Gyselle Soares teve romance com Pedro Bial após o programa

Gyselle Soares teve um romance com Pedro Bial após o BBB 08. A revelação foi feita com exclusividade por ela ao podcast Não é Nada Pessoal. Para quem não se lembra, a jovem foi a vice-campeã daquela edição do reality, na qual Rafinha foi o vencedor.

Naquela época foi só um beijo. Mas foi legal, foi ótimo. A gente se encontrou num Porcão [churrascaria do Rio de Janeiro] da época. A gente tem essa foto marcada na nossa história. Eu sempre gostei. Sempre tive um amor platônico em relação a homens mais experientes. Foi incrível. Foi muito legal Gyselle Soares

A relação foi breve, mas o suficiente para ficar marcada em sua memória. "A gente realmente tem esse carinho. A gente tem gratidão. Imagina tudo o que eu vivi e guardar isso na minha história, ter uma pessoa tão querida como Pedro", explicou.