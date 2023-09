Roberto Cabrini expõe feito que conseguiu na Globo e ainda não foi superado

Roberto Cabrini, 62, relembrou o início de sua premiada carreira na TV brasileira e destacou que até hoje detém a honra de ter sido o repórter mais jovem da Globo em todo o país.

O jornalista abordou o assunto no podcast PodC. Cabrini contou que foi para o quadro de funcionários da emissora aos 17 anos, após se destacar como radialista em uma rádio de Piracicaba, no interior de São Paulo.

"Até hoje sou o repórter mais jovem de toda a história da Rede Globo em rede nacional", declarou. "Me chamaram para fazer um teste, fui aprovado, e São Paulo, que eu mal conhecia, acabei vindo [morar na capital] com 17 anos. Com 18 anos fiz minha primeira cobertura internacional, aos 21 anos me tornei correspondente da Globo. As coisas foram acontecendo muito precocemente na minha carreira", completou.