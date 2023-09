Solteira, Mel Maia mostra dia na academia e estado pós-treino

Na tarde de hoje, Mel Maia, que anunciou fim do namoro com MC Daniel, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar um pouco de seu treino nos Stories do Instagram.

A atriz, que é focada na academia, costuma compartilhar sua rotina de treinos, e posou exausta após terminar de malhar e fazer aula de boxe.

Em um clique, ela posou suada em frente ao espelho e, na sequência, jogada no chão da academia, ainda com as luvas de boxe na mão. "O estado da gata", escreveu.