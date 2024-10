A Fazenda: Desistentes, Fernanda e Zaac estarão na final? Record responde

Procurada por Splash, a Record também confirmou que Fernanda e Zaac não estarão na festa e final do programa. Às vésperas do fim, A Fazenda costuma fazer uma "festa final" com a participação de todos os peões da edição.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Camila Antonio Chahestian/Record Sacha Antonio Chahestian/Record Yuri Antonio Chahestian/Record

