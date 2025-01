Lísias versus Eduardo Cunha: STF pensa que não sabemos compreender um livro

Em 2017, quando foi lançado, "Diário da Cadeia - Com Trechos da Obra Inédita: Impeachment" logo mostrou que faria mais barulho pelas controvérsias jurídicas em que seria envolvido do que pelo texto em si.

De pronto, os advogados do ex-deputado federal Eduardo Cunha encresparam com o nome de quem assina o livro: "Eduardo Cunha (Pseudônimo)", como consta na capa. Processaram a Record e obtiveram uma liminar favorável. O juiz proibiu a circulação do livro e exigiu que a editora revelasse quem era o escritor por trás da obra.

Assim o fizeram. Ricardo Lísias criara o diário de um político poderoso preso que, da cela, analisa a situação do país de acordo com sua ótica torpe e dispara bordoadas contra seus pares.