Brain rot: livros perdem mesmo espaço quando cérebros viram paçoca

Impressiona ver gente cravando que uma simples medida, seja ela qual for, seria capaz de transformar o Brasil num país de leitores. Quem dera houvesse solução quase mágica. O preço e o valor dos livros precisam ser discutidos (sim, como fatores distintos), o acesso aos livros precisa ser facilitado, há que se aprimorar a formação de leitores, é necessário olhar com mais carinho para as bibliotecas...

Tudo isso é verdade. Porém, de forma isolada, nada disso mudaria a nossa realidade - ainda que o aspecto da formação seja crucial; se não for bem-feito, compromete o restante. Uma mudança de cenário passa pelas políticas públicas focadas no setor e em ações que podem ser elaboradas pela sociedade.

E ainda assim será pouco. Também é necessário se preocupar com o que está bastante além do livro, além do mercado editorial, além de uma solução para semana que vem. Precisa fazer parte do pacote comprar brigas para mudar esse cotidiano de rotinas desumanas e a visão de que pensamento e esforço intelectual não combinam - ou pior, são inimigos - do descanso e da diversão.

Essa coisa de brain rot ajuda a explicar porque um livro aterroriza tanta gente. Também ajuda a explicar porque o buraco da leitura é cada vez maior. A Retratos da Leitura de 2024 apresenta números lamentáveis, mas não está tão ruim assim. Não se compararmos com a próxima, pelo menos. A não ser que mudanças grandes comecem a acontecer.

Assine a Newsletter da Página Cinco no Substack.

Você pode me acompanhar também pelas redes sociais: Bluesky, Instagram, YouTube e Spotify.