O relato de Vanessa Barbara e a força dos 'parças' na literatura

Estranhei quando, anos depois, o nome de Vanessa Barbara sumiu do radar. "Como escrever um romance atrás do outro sem ser herdeiro?". Foi o que ela questionou recentemente numa entrevista ao Globo, após ser perguntada sobre o intervalo de quase dez anos entre seu recente "Três Camadas de Noite" (Fósforo) e o romance anterior, "Operação Impensável" (Intrínseca).

Vanessa seguiu com o jornalismo, trabalhando para veículos como Piauí e New York Times. Também manteve a sua newsletter, a carismática "A Hortaliça", apesar de alguns longos intervalos. E lançou outros livros que não fizeram o mesmo barulho daqueles inaugurais.

O episódio da Rádio Novelo publicado na última quinta-feira (16), em que Vanessa Barbara narra o fim de seu relacionamento com uma pessoa de bastante influência no meio editorial, ajuda a explicar essa sensação de sumiço da autora entre meados dos anos 2010 e o começo desta década.

Em "CPF na Nota?", Vanessa conta como descobriu que vinha sendo traída pelo seu então marido. Entre estranhar uma nota fiscal e conseguir chegar à verdade, as investigações levaram Vanessa até um grupo de emails onde homens trocavam mensagens que variavam de bobagens quaisquer a manifestações desprezíveis de machismo e misoginia. Os detalhes estão no episódio, na voz e na perspectiva da própria Vanessa.

Boa parte dos integrantes eram pessoas em ascensão. Hoje, são escritores reconhecidos, editores que ocupam cargos importantíssimos em grandes editoras ou gente que trabalha em institutos culturais relevantes. Ali, uma década e meia atrás, já marmanjos com mais de 30 anos, expunham intimidades de mulheres com as quais saíam, conta Vanessa, enquanto se entretinham com infantilidades padrão "powerguido".

Em certo momento de seu relato, a escritora fala que não quer estar perto da linha amarela do metrô. Compreensível, ainda mais levando em conta tudo o que viveu. A linha amarela, nesse caso, serve de metáfora para as panelas literárias. Em São Paulo, elas se avolumam entre Pinheiros, Paulista, Vila Madalena e Vila Buarque, regiões servidas por tal via de transporte público. A autora reconhece, no entanto, que é uma opção que traz certos entraves para a carreira.