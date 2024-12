Ainda não leu 'Cem Anos de Solidão'? Leia! E se já leu, releia!

"Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo", lemos nas primeiras linhas da história, aqui traduzida por Eric Nepomuceno em edição da Record.

A partir disso, somos levados para um livro que nasceu como metáfora da nossa região e passou a se confundir com a própria história da América Latina. Como entender este nosso canto do mundo sem recorrer ao clássico de Gabo? É a obra maior do autor que venceu o Nobel de Literatura de 1982 pela maneira como talhou o fantástico e o real para criar uma literatura imaginativa, que reflete a vida e os conflitos de um continente.

Estão pelas páginas de "Cem Anos de Solidão" muitas das questões que ainda nos perturbam. As guerras civis e a truculência dos militares, sempre prontos para defender quem já tem poder demais. As disputas pela terra e a natureza transformada em plantação ou pasto para abastecer países ricos. O povo acossado conforme os interesses do colonizador da vez.

Há quem se apegue demais às borboletas voando, às flores caindo, às chuvas eternas ou a qualquer criança com rabicho de porco para constatar os elementos do realismo mágico na obra de Gabo e tratá-la de uma maneira pitoresca, quase pueril. Bobagem.

Sim, pelas páginas de Gabo encontramos como os elementos fantásticos permeiam o real e ajudam muita gente a criar sua própria compreensão da vida. Mas não é só isso. Estamos diante de um romance brutal, violento, profundamente político, esfera onde o que chamamos de realismo mágico também dá as suas caras.

"Acho que particularmente em 'Cem Anos de Solidão' eu sou um escritor realista, porque creio que na América Latina tudo é possível, tudo é real", diz Gabo no papo com Mario Vargas Llosa publicado em "Duas Solidões - Um Diálogo Sobre o Romance na América Latina" (Record, tradução de Eric Nepomuceno). O fantástico está arraigado a diversas formas latino-americanas de compreender e interpretar o mundo, sublinha o colombiano.