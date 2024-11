James Baldwin: os donos do sonho americano e seus massacres que viram lenda

"Fizemos um massacre virar lenda", diz o escritor ao analisar o impacto do cinema na construção de imaginários. Muitas vezes a arte se vende como um retrato de determinadas situações, mas o que faz, na verdade, é estabelecer em nossa cabeça uma versão da história que nem sempre corresponde à realidade.

A ficção molda o real —e aqui sugiro o meu papo com o professor Júlio Pimentel Pinto. Assim, milhões e milhões de estadunidenses —e não só— acreditam, há mais de século, na conversa de que cabe aos mocinhos acabar com o mal. Dá-lhe maniqueísmo e estereótipos.

Após questionar uma suposta autoridade moral do Ocidente, a reflexão de Baldwin se volta para a forma caricatural e subalterna como os negros eram retratados em propagandas. E ganha uma camada oportuna quando o autor aponta programas de televisão imbecilizados como os responsáveis pela pasmaceira geral enquanto atrocidades se tornam rotineiras.

Lançado em 2016, "Eu Não Sou Seu Negro" é um exemplo da boa junção da literatura com o cinema. O filme nasce de "Remember This House", livro de Baldwin sobre três grandes nomes do movimento negro dos Estados Unidos: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr.

São homens de ideias e trajetórias díspares, mas que tiveram um mesmo fim: assassinados entre 1963 e 1968, antes de chegarem aos 40 anos. Lutavam por uma vida mais digna para os negros dentro da sociedade norte-americana, desde sempre conflagrada. A paz, muitas vezes, só existe quando um grupo é massacrado a ponto de sequer conseguir reagir.

Um dos grandes nomes da literatura dos Estados Unidos do século 20, autor de obras como "O Quarto de Giovanni" e "Notas de um Filho Nativo", Baldwin não teve tempo de terminar "Remember This House" antes de sua morte, em 1987.