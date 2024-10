Quando cães e gatos se vão: Saramago e Baleia nesse momento de tristeza

É a sensibilidade da música que encanta aquela que veio buscar o homem e faz com que a história deste se estenda. É a arte que deslumbra a morte e permite que a vida prevaleça, ao menos durante um tempo.

No quarto do sujeito, a morte compreende outro grande prazer da vida. De soslaio, apenas observava o homem deitar, tossir duas vezes e logo adormecer. Mais tarde, o cachorro que antes havia dado duas voltas para se deitar enroscado, levanta-se do tapete e sobe no sofá para se acomodar no colo da estranha.

"Pela primeira vez na sua vida a morte soube o que era ter um cão no regaço", escreve Saramago. Está em "As Intermitências da Morte", livro de 2005 com início célebre: "No dia seguinte ninguém morreu".

Tenho pensado no livro de Saramago nos últimos dias, tempo de luto por aqui. Quem sabe o que é ter um bichinho sobre o colo conhece —ou um dia conhecerá— a tristeza que é quando a morte, jamais intermitente, cumpre com o seu dever.

Esses animais despertam o que há de melhor em nós. São cúmplices com seus afagos. Amorosos no aconchego. Efusivos nos reencontros, mesmo após intervalos brevíssimos. Parceiros fiéis nos melhores e piores momentos. Leais desde o olhar. Amigos.

No regaço que a Belinha deitava para eu coçar sua barriga de pele fininha enquanto ela abraçava a minha mão. Ainda hoje, quase cinco anos após sua partida, posso sentir na ponta dos meus dedos aquela sensação. Também a sinto no peito, numa mistura de saudades e tristeza. Uma tristeza doce. A tristeza de algo bonito que já se foi de nossa vida.