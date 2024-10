As verdades da ficção: veja como pensam vencedores do Nobel de Literatura

Desde a década de 1960 que Gurnah vive na Cantuária, onde se formou, estabeleceu-se como intelectual e fez carreira na universidade. "Minha casa está na Inglaterra, mas Zanzibar também é meu lar", crava ao se assumir como um cidadão que transcende fronteiras físicas.

Mesmo se não gostar ou não conhecer a literatura de Pamuk, vale dar atenção para o episódio com ele, nem que seja para se embasbacar com a vista do apartamento onde o turco mora. Dali se tem uma visão para o Bósforo que o autor diz ser a mais bonita de Istambul. E, olha, talvez existam outras tão belas quanto, mas é difícil superar o que vemos de sua sacada.

Pamuk lembra ter crescido numa família que valorizava a matemática, o raciocínio e a criatividade. O pai, dono de uma biblioteca que lhe foi fundamental, considerava que os homens realmente importantes não eram militares, líderes religiosos ou políticos, mas escritores, como Camus e Faulkner.

A tensão de se viver num país entre a Europa e a Ásia, entre a manutenção de antigas tradições e a paulatina ocidentalização dos costumes, entre os acenos para a comunidade europeia e os ecos do império otomano são preocupações que Pamuk carrega para sua literatura.

Em que pese ter se tornado uma figura relevante ao se posicionar sobre a cada vez mais autoritária política turca, sublinha a recusa de escrever para fazer propaganda ideológica. É sempre de se admirar essa rigorosa barreira que separa a figura pública —com suas ideias e discursos— do que um autor leva para os seus livros, para a literatura que produz.

Ainda me falta estar à sala com Le Clézio. Preste ou não, a indicação de "Palavra de Nobel" seguirá de pé. E não só. A CaixaForum Plus tem um bom acervo de programas sobre literatura, sempre gratuitos. Já tinha indicado por aqui, inclusive, a série "Booklovers", apresentada por Jorge Carrión.