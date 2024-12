Viviane Araújo fala sobre doc de Belo: 'Não vi e não quero ver'

Viviane Araújo, 49, contou que não assistiu ao documentário "Belo: Perto Demais da Luz" e falou sobre o resgate de sua história com o cantor.

A atriz se abriu sobre o assunto no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2024. "Isso é uma história que ficou no meu passado. Mas ele quis fazer esse documentário e contar", afirmou à coluna.

Viviane não se incomodou ao ver o retrato de seu antigo relacionamento com o cantor, mas também não tem mais interesse no assunto. "Obviamente, eu fiz parte da vida dele. Mas, para mim, isso não tem mais sentido nenhum", deixou claro.