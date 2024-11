Ator que pediu Pix por saúde é novamente internado e perde série na Globo

Um pedido de ajuda do ator Cláudio Cinti, 59 anos, que trabalhou em atrações da Globo como Zorra Total, 'Um Lugar ao Sol' e 'Fuzuê', viralizou na manhã de ontem. Ele conta estar enfrentando problemas de saúde e, por isso, não tem conseguido trabalhar para pagar as contas.

Em conversa exclusiva com a coluna, Cláudio afirmou ter voltado a ser internado na segunda (18) no Hospital NotreCare, na Tijuca, no Rio, e disse que não poderá trabalhar tão cedo, necessitando passar por outra cirurgia no próximo dia 2 de dezembro.

Além disso, o ator falou ainda que, por conta da internação, precisou desistir de um trabalho na Globo.