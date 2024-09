Tati Minerato vai ao Rock in Rio com look ousado: 'Falso comportado'

Com o corpo definido, ela disse que não precisa se preocupar com o temido "projeto verão". "Olha, eu gosto de treinar, já é de mim mesmo, eu gosto muito de me cuidar. Então não tem aquela coisa de 'tem que correr, porque o verão tá chegando, o carnaval tá chegando'. Não, eu gosto de treinar o ano inteiro. Mas claro, quando chega próximo do verão e do carnaval a gente dá aquela intensificada, aperta a dieta. Hoje eu tô livre, vou comer e beber um pouquinho, vou beber também um pouquinho".

Cobiçada, Tati afirma que atrai homens e mulheres, mas "sempre tem os mais engraçadinhos". Ela, então, deu dicas de como chegar. "Precisa um bom papo, ser divertido, alegre".