Nicole Bahls reage a fala de Akon sobre namoro: 'Deixem no passado'

"Desejo que o Akon tenha uma excelente recepção dos brasileiros e que faça um show alegre e bem animado", continuou.

Em entrevista ao jornal Extra, Akon admitiu que, à época, tentou manter o namoro com Nicole em sigilo: "Ela é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso".

Prestes a voltar ao país para se apresentar no Rock in Rio, o rapper vai prolongar a estadia para descansar com a família na Cidade Maravilhosa. "O Brasil é um dos meus países favoritos no mundo para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos também para passar uns dias por aí. Separamos uns cinco dias extras e vai ser nossa mini-férias."

Poligâmico assumido, ele segue fazendo mistério sobre o número exato de esposas que tem. "A minha quantidade de esposas virou um mistério, porque eu nunca conto para as pessoas quantas são. Eu só deixo as pessoas chutarem para tentar adivinhar [risos]."