Sophie Charlotte se irrita com repórter no Rock in Rio: 'Deselegante'

Sophie Charlotte, 35, esteve presente na segunda noite de Rock in Rio 2024 e se irritou com a pergunta de um repórter quando estava na área VIP do festival.

Na ocasião, um repórter do Fofocalizando (SBT) perguntou para Sophie se beijo técnico poderia ter língua: "Você está sendo deselegante. Está faltando com respeito ao meu trabalho de atriz."

A atriz chegou sozinha no local após curtir o dia com os filhos e o ex-marido, Daniel Oliveira, 47. Questionada sobre o namoro com Xamã, 34, Sophie se limitou a dizer: "Estou feliz."