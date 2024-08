'Taxa dos disquinhos': aprenda a calcular o novo imposto de importação

Você já foi tributado mesmo cumprindo o requisito descrito acima? Recomendo conhecer a lei e acionar a Justiça.

Como calcular os impostos agora?

Tome nota: os 20% de mportação são cobrados em cima do valor total do produto, com frete e eventual seguro incluídos. Já os 17% do ICMS incidem sobre o valor da compra já somado ao imposto de importação.

Exemplo: você comprou um vinil de US$ 50. Primeiro, adicione 20% desse valor (US$ 10), o que resulta em US$ 60.

Depois, haverá a incidência do ICMS sobre esses US$ 60 (em São Paulo, a alíquota é de 18%; veja aqui tabela dos estados), com o valor final chegando a cerca de US$ 72,30 ao consumidor.

Um adendo: o texto da nova lei ainda possui um dispositivo que garante desconto US$ 20 em compras acima de US$ 50 e até US$ 3.000.