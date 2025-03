Haddad erra ao ignorar realidade de quem ama vinil; mas há tempo para mudar

Evitando o mal-estar, o ministro prometeu rever a situação.

"Prometo ver isso, com carinho [...] Vou discutir com o [Robinson] Barreirinhas [Secretário Especial da Receita Federal]. Se você estiver me ouvindo, doutor Barreirinhas, já reserve na segunda uma horinha para mim."

O desconhecimento de Haddad é cruel para nós, militantes da mídia física que resistem ao domínio total do streaming —especialmente para quem ama disco de vinil, cuja produção nacional hoje se limita a títulos de artistas brasileiros.

Ou seja, para se ter um álbum novo dos Beatles em casa, só importando.

E, como se não bastasse a inflação global de LPs, por fatores que vão desde o crescimento da demanda à escassez de matéria-prima, ficou caro demais colecionar.