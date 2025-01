Rita Lee é a voz da nova campanha publicitária de Médicos Sem Fronteiras

Por: Patricia Alves

"Coisas da Vida", de Rita Lee, é a música tema da nova campanha publicitária de Médicos Sem Fronteiras (MSF), que estreou na mídia online em 15 de janeiro. O filme "Minha Vida com Médicos Sem Fronteiras" encoraja a doação de heranças para as atividades médico-humantárias da organização, que está presente em mais de 70 países. As peças também trazem depoimentos de doadores, que registraram em testamento a vontade de deixar todo ou parte do patrimônio para MSF. Assista à campanha: