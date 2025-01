Isis Pessino está no elenco do filme “As Polacas”

Isis Pessino Imagem: Divulgação

Atriz, roteirista e diretora, Isis Pessino estreou em 2024 como diretora de teatral com a peça "Ensaio Ir Embora", que teve duas temporadas com sessões esgotadas no Rio e deve voltar aos palcos em 2025. Para o próximo ano, a carioca planeja dirigir o espetáculo "Circo da Palhaça Socorro!", que fala de maternidade através do olhar de palhaça Socorro, acreditando no humor como uma potência transformadora:

"Minha trajetória na direção teatral começa quando Luiza Thirré me chama para ser assistente de direção dela no espetáculo infantil "Cinderela", de José Wilker. O diretor é essa figura que orquestra todas as forças que estão em cena, não só o ator, mas a iluminação, o cenário, a sonoplastia...ele cria uma unidade para aquilo tudo, uma linguagem da obra, do espetáculo. E entender tudo isso e praticar tudo isso engrandece muito o meu trabalho de atriz também".

Isis Pessino estreou na TV na novela "Deus salve o rei", na Globo. Depois, foi a vez de "Amor de mãe" onde vivia uma jovem ativista ambiental. Em seu currículo ainda constam várias peças de teatro, a série "Fim", disponível no Globoplay, e o filme "Domingo À Noite" e o livro de poemas "Parto". Agora, ela se dedica a escrever seu primeiro romance literário.