Arte em Lenços: a nova expressão de Roberto Camasmie

O artista Roberto Camasmie apresenta uma nova fase de sua obra, trazendo sua arte das telas para a seda. Suas pinturas, antes reconhecidas em óleo sobre tela, agora ganham movimento em lenços, écharpes e pareôs exclusivos. Essa nova coleção será apresentada no vernissage "Arte em Lenços", no dia 15 de abril, terça-feira, das 18h às 21h, na Roberto Camasmie Art Gallery, localizada na Rua Bela Cintra, 1992.

Imagem: Divulgação

As peças refletem a identidade do artista, combinando traços marcantes e composições coloridas com a leveza do tecido. Inspiradas na natureza e na fluidez do tempo, as estampas unem tradição e modernidade.