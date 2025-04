Amaury Jr. relembra trajetória no 'The Noite'

Nesta quinta-feira, 3 de abril, Amaury Jr. é o convidado especial do The Noite com Danilo Gentili no SBT. Referência no jornalismo de entretenimento, ele relembra momentos marcantes de sua trajetória, desde entrevistas exclusivas até a cobertura de grandes eventos, além de compartilhar sua visão sobre a evolução da mídia e do mundo das celebridades.

Amaury Jr. e Danilo Gentili Imagem: Lourival Ribeiro/Divulgação

Amaury revisita histórias de bastidores e reflete sobre as mudanças no universo do luxo e da fama ao longo dos anos. No programa, ele também comenta sua experiência à frente de atrações que marcaram época na televisão brasileira.