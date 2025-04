Lucinha Araújo anuncia exposição inédita sobre Cazuza no Rio de Janeiro

O Leblon, bairro onde Cazuza viveu e se tornou uma figura emblemática das noites efervescentes do "baixo", foi o local escolhido para sediar o projeto. A mostra ocupará uma área de 1.200 m² no topo do Shopping Leblon.

Cazuza Imagem: Acervo Lucinha Araújo

Com a chancela da Sociedade Viva Cazuza, a exposição apresentará roupas, figurinos, objetos pessoais, cartas, manuscritos originais de letras e poemas, desenhos, documentos e um extenso material em áudio e vídeo.

O visitante percorrerá nove salas que ilustram a trajetória de Cazuza, antes e depois da fama. Toda a memorabília guardada por Lucinha Araújo no Centro Cultural Cazuza estará exposta ao público.

SERVIÇO

Onde: Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-060

Quando: a partir de 12 de junho de 2025

Ingressos: a partir de 19 de maio em cazuzaexposicao.com.br

Classificação Etária: Livre