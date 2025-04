Famosa pizzaria do filme 'Comer, Rezar e Amar' chega ao Brasil

A renomada L'Antica Pizzeria da Michele, conhecida mundialmente após aparecer no filme "Comer, Rezar e Amar" (2010), confirmou a chegada de três unidades em São Paulo. A primeira filial está prevista para abrir em 2025, no bairro Jardins, localizado na zona oeste da capital.

Julia Roberts em "Comer, Rezar e Amar" Imagem: Reprodução

Fundada em 1870, a pizzaria original fica na Via Cesare Sersale, em Nápoles, cidade do sul da Itália amplamente reconhecida como a capital da pizza. Além da matriz italiana, a rede já conta com filiais nos Estados Unidos e no Reino Unido.