Roberta Campos canta Vander Lee em show beneficente

Em parceria com o Boca Cultural e Live on Tour, e com o apoio da Alpha FM, Roberta Campos volta aos palcos de São Paulo, no Boca Cultural, para cantar Vander Lee num show exclusivo, em formato voz e violão. Toda a renda do espetáculo, que acontece no dia 08 de dezembro, será revertida para a instituição "Lar Fraterno Vovó Cavendish", que fica em Sertânia, no Pernambuco, e atende cerca de 200 famílias do sertão pernambucano.

Roberta Campos Imagem: Divulgação

Quem comparecer, além de doar para a instituição, poderá comemorar antecipadamente o aniversário da cantora, que é dia 29 de dezembro. Por isso, ela dá ao evento o nome de "Anivershow". A boa ação será feita regada de sucessos do saudoso Vander Lee, como "Esperando Aviões", "Onde Deus Possa me Ouvir", "Iluminado" e muito mais.