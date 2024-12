João Carlos Martins realiza Concerto de Natal no Teatro Bradesco

O maestro João Carlos Martins realiza um concerto no Teatro Bradesco, no dia 18 de dezembro, com os convidados Karen Stephanie (soprano), Jean William (tenor) e Vitor Fadul (solista) em um espetáculo natalino especialmente criado para a ocasião. O tenor Jean William abre o concerto "a cappella", com um Canto Gregoriano, também chamado de cantochão, gênero de música vocal monofônica, não acompanhada, utilizada pelo ritual da liturgia católica romana do século VI. Michael Praetorius - um dos compositores alemães mais versáteis de sua época com sua obra baseada nos hinos protestantes - e sua dança renascentista Bransle de la Torche, seguido por Johann Sebastian Bach em Jesus, alegria dos homens, décimo e último movimento da cantata Herz und Mund und Tat und Leben (Coração e Boca e Ações e Vida, em tradução livre), de 1716, dão sequência ao concerto.

Imagem: Divulgação

O tenor Jean William retorna para cantar Ave Maria. A orquestra interpreta, na sequência, uma das peças mais populares da suíte O Quebra-Nozes, composta por Piotr Illitch Tchaikovsky para balé e um grande hit do compositor, a Valsa das Flores. Karen Stephanie volta ao palco para Hallelujah, de Leonard Cohen.