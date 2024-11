Maior evento brasileiro sobre imigração para os EUA chega a Fortaleza

De acordo com uma projeção da National Association of Manufacturing e Deloitte, os Estados Unidos preveem uma escassez de até 3,5 milhões de profissionais STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) até 2025. Diante desse cenário, a MorarEUA, ecossistema especializado em consultoria de imigração e moradia nos Estados Unidos, pertencente ao grupo SG Global Group, realiza uma nova edição do On The Road, maior evento itinerante brasileiro focado no tema, em Fortaleza, no dia 03 de dezembro.

Imagem: Reprodução

Com mais de cinco mil participantes e mais de 50 edições só no ano passado, o objetivo é ajudar profissionais qualificados, com mais de cinco anos de experiência nas suas áreas de atuação, a obter o Green Card. Durante o evento, são abordados três tópicos: