A estreia de “Madame Durocher", filme sobre primeira mulher parteira no BR

Marie Josephine Mathilde Durocher foi a primeira mulher a obter o título de parteira no Brasil e a se tornar membro oficial da Academia Nacional de Medicina, ainda no século XIX. Essa personagem histórica é retratada em "Madame Durocher", longa de Dida Andrade e Andradina Azevedo, que estreia nos cinemas brasileiros dentro da programação do Festival Varilux, entre 7 e 20 de novembro, além de estar disponível dentro do circuito comercial do país inteiro.

Imagem: Divulgação

Com roteiro de Rita Buzzar e João Segall - também produtores do filme -, "Madame Durocher" acompanha a vida de Marie, jovem francesa que se instala no Rio de Janeiro imperial ao lado de sua mãe. Após uma série de tragédias pessoais, ela segue em busca de sua realização profissional e de seus ideais, enfrentando o machismo e o preconceito da sociedade. As atrizes Jeanne Boudier e Sandra Corveloni (vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes em 2008, por sua atuação em "Linha de Passe") interpretam a personagem em diferentes fases da vida.