"Ainda Estou Aqui" abre a 16ª edição do Hollywood Brazilian Film Festival

Para a edição de 2024, o festival abre, mais uma vez, com o representante brasileiro na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Logo depois da exibição, haverá um painel com a protagonista Fernanda Torres e o ator Selton Mello. O longa, que é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, se passa no Brasil, na década de 1970. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido.

"Ainda Estou Aqui" reúne um elenco consagrado, com Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar em 1998 por "Central do Brasil", Fernanda Torres e Selton Mello.