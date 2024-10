Marieta Severo, Suzana Pires e Fabiana Karla abrem pré-estreia de filme

Marieta Severo, Suzana Pires e Fabiana Karla estarão presentes na pré-estreia de "Câncer com Ascendente em Virgem", nesta quarta-feira (23), às 19h30. O novo filme dirigido por Rosane Svartman e produzido por Clélia Bessa, que também estarão presentes, é um dos destaques da 48º Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, dentro da Mostra Brasil. A sessão de gala será na Cinemateca Espaço Petrobras, às 19h30. O filme também será exibido no dia 25 (sexta), às 16h, no Espaço Augusta.

"Câncer com Ascendente em Virgem" é baseado na história da produtora Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou de um câncer de mama em 2008 lançou o blog "Estou com Câncer, e Daí?". O roteiro é assinado por Suzana Pires, em parceria com Martha Mendonça e Pedro Reinato, e conta com a colaboração da autora Ana Michelle, Rosane Svartman e Elisa Bessa, filha de Clélia.

Marieta Severo e Suzana Pires nos bastidores de "Câncer com Ascendente em Virgem". Imagem: Mariana Vianna/Divulgação

Na trama, a professora de matemática e influenciadora educacional Clara (Suzana Pires) precisa confrontar seu estilo de vida acelerado e personalidade controladora quando é surpreendida pelo diagnóstico de câncer de mama. O momento abre espaço para que Clara repense o modo como conduz suas relações, ressignificando padrões de beleza e seus valores. Nessa jornada, ela se aproxima da mãe Leda (Marieta Severo), uma mulher mística e cheia de esperança, e da filha, Alice (Nathália Costa), uma adolescente criativa e independente. As três gerações de mulheres passam a compartilhar suas vulnerabilidades e desafios mutuamente, numa troca profunda e verdadeira.