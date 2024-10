Novo espetáculo retrata a história de Tom Jobim

Este ano, completa 30 anos da morte de Tom Jobim e a sua história ganha vida com um espetáculo musical assinado por Nelson Motta e Pedro Brício com visagismo de Anderson Bueno e Simone Momo - "Tom Jobim Musical".

Imagem: Jairo Goldflus/Divulgação

A montagem retrata a vida e o legado do artista. O espetáculo, com estreia marcada para o dia 17 de outubro, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, viaja desde a praia de Ipanema nos anos 1950 até suas conquistas internacionais em New York, onde ele difundiu a Bossa Nova para o mundo.