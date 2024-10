Restaurante Pobre Juan oferece menu kids especial para o Dia das Crianças

Até o próximo dia 20 de outubro, todas as unidades do Pobre Juan no Brasil servirão um menu especial para celebrar o Dia das Crianças. Em homenagem aos pequenos, chega no cardápio o Box Juan, um combo que inclui cheeseburger, batata frita e bebida (que pode ser água, suco ou refrigerante), além de um churros especial, com molhos e confeitos.

Box Dia das Crianças Imagem: Divulgação

E outras opções de pratos infantis já fazem parte da rotina da casa e valem ser provados na ocasião: Filé Maluquinho, Galetinho do Juan, Strogonoff de Carne e Tubinho Pomodori - todos acompanhados de bebida e sobremesa, podendo escolher entre sorvete, churros ou a fruta do dia. Para ficar ainda mais divertido, o mascote de pelúcia do restaurante, Juanzito, pode ser adquirido por mais R$19 ao pedido, ou R$49 fora da promoção de pratos e combos. Pioneiro da gastronomia argentina no Brasil, o Pobre Juan conta com 16 casas, espalhadas por todas as regiões do país.