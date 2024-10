Sancho Bar y Tapas serve jantar a quatro mãos junto ao restaurante Ara

O projeto de cozinhar as receitas espanholas a quatro mãos fez tanto sucesso que já tem sua próxima data confirmada: 7 de outubro, segunda-feira, às 20h. Desta vez, o chef Fernando Oliveira recebe o também chef Rodrigo Ribeiro, do Ara, primeiro restaurante de sobremesas do Brasil, no Sancho Bar y Tapas, para imergirem na culinária da Espanha e, juntos, cozinharem clássicos da casa em um menu especial para a ocasião.

Entrada Sardina na brasa Imagem: Bia Fortes/Divulgação

SERVIÇO

Endereço: Rua Augusta, 1415, Consolação

Telefone: (11) 3141-1956